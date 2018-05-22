«الهيبة».. ملحمة شعبية على طريق الأجزاء

رنا سرحان (بيروت)

حمل الجزء الثاني من مسلسل «الهيبة العودة» مفاجآت على صعيد الشخصيات «الثانوية» لتنسحب عليه الحالة الجماعية، الذي يعتبره مخرج العمل سامر البرقاوي، ملحمة شعبية قابلة للتطور والامتداد لأكثر من جزء على غرار أعمال عربية رمضانية ناجحة. وبين غياب نجوم وانضمام آخرين يرتكز العمل على انسحاب زمني للوراء بقصد كشف تفاصيل أدت لأحداث الجزء الأول منه، وكأنه قراءة تحليلية لها، تتضح معها سبب قسوة «جبل شيخ الجبل»، الشخصية التي لم تختر مصيرها.

بطولة جماعية

ومع بدء عرض المسلسل تكشفت تفاصيل حرصت «الصباح»، الشركة المنتجة، على إخفائها، لزيادة التشويق، فظهر انضمام الفنان ناصيف زيتون، الذي أدى شارة المسلسل «مجبور»، التي لاقت نجاحا باهرا، إلى العمل بدورٍ تمثيلي، إلى جانب عودة شخصيات ظن المشاهدون أنها ماتت كشخصية «شاهين» و»نضال سعيد»، فيما شهد غياب نجوم آخرين في مقدمتهم نادين نسيب نجيم، وسامر كحلاوي الشهير بشخصية «الدب».

ورغم أن الظاهر يشير إلى أن للعنصر الذكوري حصة الأسد في الجزء الثاني، إلا أن البرقاوي ينفي ذلك، مؤكدا أنه «لا توجد قطبية في الأدوار أي دور نسائي يواجه دورا ذكوريا مثل الأعمال السابقة التي قدمتها، بل هناك بطولة جماعية تشمل كلّ الممثلين، باختلاف حجم كلّ دور، وهناك أكثر من دور نسائي بارز في ها العمل تماماً كالأدوار الذكورية».