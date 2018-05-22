طارق إبراهيم يعد لحوماً مشوية بأساليب مبتكرة

نسرين درزي (أبوظبي)

تحدث الشيف المصري طارق إبراهيم، صاحب الوصفات المبتكرة على قناة فتافيت، عن تعلقه بمهنة الطهي، وقال إنه عمل سابقاً في مجالي الهندسة والطيران المدني، لكن رائحة الطعام وهو يخرج من بين يديه كانت أقرب إلى قلبه. وهكذا اتبع حلم الطفولة حتى غدا من أشهر الطهاة في الوطن العربي. يقول: «لطالما أحببت الطهي الذي أبى أن يفارقني حتى خلال دراستي الجامعية. والدتي هي ملهمتي الأولى لأنها علمتني كيف أتحسس مكونات الطعام عند تذوقه».

وينصح الشيف طارق الذواقة بعدم اتباع طريقة واحدة لتحضير موائد رمضان، معتبراً أن شهر الصيام فرصة لدخول الكثيرين إلى المطبخ من النساء والرجال، وهنا إمكانية لقلب المكونات وتبديلها أحياناً كثيرة والاطلاع على أكثر من وصفة للصنف الواحد، حتى اعتماد الخلطات الأشهى والأطيب.

لحم الضأن المشوي

المكونات: