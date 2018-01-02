الرميثي: اختيار لقب «الفورمولا-1» يضاعف المسؤولية

أبوظبي (الاتحاد)

توجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ورئيس فريق أبوظبي للزوارق السريعة بالشكر نيابة عن الفريق وأسرة النادي إلى القائمين على الاستفتاء السنوي لصحيفة «الاتحاد» والملحق الرياضي، واختيار لقب العالم الذي حققه الفريق في 2017 كأفضل إنجاز رياضي إماراتي يتحقق، الذي شارك فيه 117 شخصية رياضية لها ثقلها ووزنها في عالم الرياضات ومختلف المجالات والقطاعات الرياضية.

وأضاف: اختيار إنجاز الفريق يعكس الأهمية الكبيرة التي حققها هذا الانتصار بعد أن وضع اسم الإمارات في قمة الرياضات البحرية، وقفز ترتيب فريق أبوظبي لكي يكون المصنف رقم 1 في منافسات الفورمولا-1 ضمن قائمة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، بالإضافة إلى أن الإنجاز لم يتوقف عند اللقب العام فقط، بل امتد لكي يشمل الألقاب الثلاثة للبطولة وليحصد بذلك فريق أبوظبي كل المراكز والميداليات الذهبية في المنافسة.

وقال: أشكر أسرة الاستفتاء في صحيفة «الاتحاد» والملحق الرياضي والتي وضعت الثقة في فريقنا وفي إنجاز النادي، عندما تحقق الإنجاز وقلنا يومها بأن التفوق واللقب باسم الإمارات وباسم كل الأندية البحرية وباسم كل رياضي إماراتي، واليوم أيضاً أؤكد مجدداً على الثقة الكبيرة للكلمة المكتوبة والمقروءة، و«الاتحاد» هي شريك لنا في الإنجاز وصناعة التحديات دوماً.

وتحدث الرميثي عن تميز الفريق خلال الموسم الحالي، وقال: حقق فريقنا لقب العالم والذهبيات الثلاث بعد صبر وانتظار طويلين، خاصة وأن آخر لقب حمله الفريق كان في موسم 2006 ضمن هذه البطولة، وانتظرنا هذه اللحظة التي اقتربنا منها كثيراً في أكثر من موسم لكي يتحقق لنا بعد ذلك التفوق والنصر، وكتابة التاريخ من جديد في هذه البطولة لرياضة الإمارات.

وأوضح «اختيار استفتاء «الاتحاد» لإنجاز الفريق يضعنا أمام مسؤولية كبيرة وضخمة في الموسم القادم لكي ندافع عن هذا الإنجاز ونحافظ عليه، ودائماً ما نقول بأن الإنجاز يأتي بالحفاظ على المكتسبات الرياضية لاحقاً وليس مجرد الفوز فقط والوقوف في نفس المكان بدون أي تطلعات وطموحات أخرى.

وكشف الرميثي عن خطة طموحة يضعها الفريق للمشاركة في الموسم المقبل، حيث أكد أن بداية الموسم ستكون عبارة عن تجارب وتدريبات مستمرة في معسكر الفريق في إيطاليا بالإضافة إلى المشاركة من خلال ثلاثة زوارق في البطولة في خطوة واستراتيجية ضخمة يتبعها الفريق من أجل أن يحافظ على اللقب العالمي.