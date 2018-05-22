دبي (الاتحاد)

كشف فواز عوانة لاعب نادي النصر، عن أن تجديد تعاقده مع «العميد»، والذي ينتهي بعد نحو 30 يوماً، له الأولوية الموسم المقبل، رغم العروض التي تلقاها عن طريق وكيل أعماله جاسم السويدي من عدة أندية في دوري الخليج العربي، وذلك انطلاقاً من رغبته في مواصلة الاستقرار في المواسم المقبلة، وتحقيق دفعة معنوية قوية تسمح له بتحقيق أهدافه، سواء على المستوى الشخصي، أو على صعيد التتويج بالألقاب مع النصر.

وكان عوانه (29 عاما) قد انتقل إلى النصر، قادما من بني ياس، موسم 2016-2017 لمدة موسمين، مفضلاً عرض «العميد»، بعدما سعى أكثر من فريق للتعاقد معه وقتها.

وأكد عوانه أنه على مدار الموسمين المنقضيين قاتل لتحقيق طموحات كبيرة مع النصر، رغم أن الظروف لم تمنح «العميد» فرصة الوصول إلى منصات التتويج، بسبب عدم التوفيق الذي رافقه في هذين الموسمين، موضحاً أن إدارة النادي تملك الرؤية الإيجابية للوصول إلى النتائج التي تعزز التاريخ المشرف للعميد النصراوي في المنافسة على الألقاب، وتحقيق تطلعات الجماهير التي تنتظر أفضل النتائج. وأضاف: «حاولنا كثيراً المنافسة على الألقاب لكن الأمور لم تسر كما ينبغي بسبب غياب الظروف المواتية للفوز بالألقاب، وحالة عدم التوفيق التي تسببت بتأجيل أحلام الفريق في الوصول إلى المراكز الأولى، وهذا الشيء لا ينفي قيمة الجهود الكبيرة لإدارة النادي في تهيئة الأجواء أمام اللاعبين للمنافسة على الألقاب». وتابع: «ومع مرور الوقت يمكن أن تمضي الأمور إلى واقع أفضل لأننا نملك الإرادة القوية لتخطي التحدي الذي ينتظرنا، والشيء الجيد أن النادي عاد إلى وضعه الطبيعي في حصد النتائج الإيجابية مع المدرب إيفان يوفانوفيتش، وهناك مرحلة أخرى مهمة في الموسم الجديد لمتابعة المستوى الفني المتطور والنتائج الإيجابية».

واعتبر فواز عوانة وصول النصر إلى المركز الرابع على لائحة الترتيب في الموسم الماضي فرصة مهمة لإحياء آمال النصراوية في الآسيوية، إثر الظروف التي حرمتنا من متابعة مشوارنا الناجح في النسخة الماضية والتوقف في محطة الدور ربع النهائي، وقال إن الخطوات التي يقوم بها النادي في الوقت الحالي من شأنها أن تعزز الحضور القوي في البطولة القارية، للدفاع عن طموحات الكرة الإماراتية والنادي بالنتائج الإيجابية.