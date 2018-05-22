دبي (الاتحاد)
كشف فواز عوانة لاعب نادي النصر، عن أن تجديد تعاقده مع «العميد»، والذي ينتهي بعد نحو 30 يوماً، له الأولوية الموسم المقبل، رغم العروض التي تلقاها عن طريق وكيل أعماله جاسم السويدي من عدة أندية في دوري الخليج العربي، وذلك انطلاقاً من رغبته في مواصلة الاستقرار في المواسم المقبلة، وتحقيق دفعة معنوية قوية تسمح له بتحقيق أهدافه، سواء على المستوى الشخصي، أو على صعيد التتويج بالألقاب مع النصر.
وكان عوانه (29 عاما) قد انتقل إلى النصر، قادما من بني ياس، موسم 2016-2017 لمدة موسمين، مفضلاً عرض «العميد»، بعدما سعى أكثر من فريق للتعاقد معه وقتها.
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واعتبر فواز عوانة وصول النصر إلى المركز الرابع على لائحة الترتيب في الموسم الماضي فرصة مهمة لإحياء آمال النصراوية في الآسيوية، إثر الظروف التي حرمتنا من متابعة مشوارنا الناجح في النسخة الماضية والتوقف في محطة الدور ربع النهائي، وقال إن الخطوات التي يقوم بها النادي في الوقت الحالي من شأنها أن تعزز الحضور القوي في البطولة القارية، للدفاع عن طموحات الكرة الإماراتية والنادي بالنتائج الإيجابية.