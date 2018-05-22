الجزيرة يشكر مدربي الأكاديمية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت أكاديمية ومدارس كرة القدم ومراكز التكوين بنادي الجزيرة اجتماعاً بالمدربين بمناسبة ختام الموسم الكروي المنصرم، وأقيم الاجتماع في مقر النادي مساء أمس الأول بحضور مدربي الأكاديمية والإداريين.

ترأس الاجتماع عبدالحميد المستكي المستشار الفني والإداري لأكاديمية النادي، ومعه وائل السيسي مساعد المدير الفني للأكاديمية وعدد من الإداريين.

عقب نهاية الجلسة أكد المستكي أن أكاديمية الجزيرة قدمت عددا من اللاعبين في الفترة الأخيرة لدعم المنتخبات الوطنية، وستواصل تقديم أفضل المواهب لتمكين النادي والارتقاء لمكانة محلية وإقليمية بعد تحقيق النادي المركز الرابع عالميا في كأس العالم للأندية كأفضل إنجاز في تاريخ الأندية الإماراتية.

ووجه المستكي الشكر للمدربين ونقل لهم تحيات إدارة النادي وشركة كرة القدم والأكاديمية وثمن الأدوار الكبيرة والإسهامات المميزة التي قدموها للفرق، التي أشرفوا عليها على مدار الموسم الماضي، وتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة، في المقابل عبر المدربون عن عميق امتنانهم لإدارة النادي والأكاديمية، على التحفيز المستمر والتكريم الذي حظوا به بمناسبة نهاية الموسم، وأكدوا أنهم سوف يواصلون العمل من أجل الارتقاء بمستوى ناشئي النادي، فضلاً عن السعي الدائم نحو تخريج مزيد من المواهب التي تخدم مستقبل النادي الكروي وكذلك تخدم كرة الإمارات بشكل عام. وشددوا على أن أكاديمية فخر أبوظبي مليئة بالمواهب المميزة والعمل فيها يسير وفق آليه علمية محددة لتطوير هذه المواهب وجعلها تصب في صالح النادي والمنتخبات الوطنية بشكل عام.​