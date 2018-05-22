120 لاعباً في «دولية الشارقة للشطرنج السريع»

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم، منافسات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بقاعته، بمشاركة من 120 لاعباً ولاعبة، من 20 دولة، من بينهم 20 لاعباً من أصحاب الألقاب الدولية.

وتقام البطولة من 9 جولات طبقاً للنظام السويسري، وتبلغ جوائز البطولة 60 ألف درهم للفائزين الستة الأوائل، بالإضافة للجوائز التشجيعية لأفضل لاعبة في البطولة، وجائزة لأفضل لاعبة من الامارات، ولأفضل لاعب من الامارات. وتقدم الشيخ سعود المعلا رئيس النادي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته للبطولة، ولمكارمه الدائمة للنادي وللاعبين. وأكد المهندس طلال الزعابي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الدولية أن مشاركة عدد كبير من اللاعبين الدوليين تأكيد على مكانة البطولة، وتاريخها الطويل.

وأعلن النادي عن اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة المهندس طلال الزعابي وفيصل محمد الحمادي رئيساً للحكام، وعلي سعيد الجلاف مديراً مالياً، ورجائي السوسي منسقاً عاماً للبطولة. من ناحية أخرى، يستضيف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على هامش البطولة اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج، والتي ستعقد بمقر النادي يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتناقش اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي تشكيل اللجان، وعلى رأسها لجنة الأمور المستعجلة واللجنة الفنية ولجنة الحكام واللجنة النسائية ولجنة التخطيط الاستراتيجي واللجنة القانونية، كما سيتم خلال الاجتماع تعيين عدد من المستشارين الذين سيستعين الاتحاد العربي بهم وبخبراتهم في كافة الأنشطة الفنية والإدارية، واعتماد برنامج نشاط الاتحاد العربي لعام 2018 وسيتم كذلك إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد العربي للشطرنج.