مواجهات حاسمة في «هزاع الرمضانية»

العين (الاتحاد)
ستكون بطولة استاد هزاع بن زايد الرمضانية على الموعد مع مواجهات حاسمة الليلة لتحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية، حيث يلتقي فريق مستشفى توام المتصدر مع فريق نادي العين، وشرطة العين مع جفرا للمقاولات، وتدوير مع الإنشاءات البترولية، والأوقاف مع شباب دار زايد.
وتواصلت على الملاعب الخارجية باستاد هزاع بن زايد منافسات النسخة الأولى من دور المجموعات للبطولة التي تضم 16 فريقاً يمثلون المؤسسات والجهات الحكومية والجاليات والأفراد بمدينة العين، وفي أبرز مباريات اليوم الثاني للبطولة فاز فريق الزعيم على الحزم 2 - 1 وفي نفس المجموعة استطاع فريق الجالية المغربية من تحقيق الفوز على سامبا الامارات 2 - 1 في مباراة شهدت قوة وإثارة منذ بدايتها، وتعادل الخليف مع الجزيرة 1 - 1 وفاز فريق نعمة على وداد الشعيبة 2 - 1 هدف على حساب المجموعة الثانية للجمهور والجاليات.
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واختارت اللجنة الفنية للبطولة، والتي يرأسها فيصل علي لاعب العين السابق، أفضل اللاعبين في المباريات، وهم سلامة الحريري من الخليف وخميس عوض من فريق نعمة ويوسف قروش من الجالية المغربية، خالد عبد الله من شباب دار زايد، ومحمد عامل من مستشفى توام وسلطان بطي من تدوير، ومحمد الطيب من نادي العين.