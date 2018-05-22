مواجهات حاسمة في «هزاع الرمضانية»

العين (الاتحاد)

ستكون بطولة استاد هزاع بن زايد الرمضانية على الموعد مع مواجهات حاسمة الليلة لتحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية، حيث يلتقي فريق مستشفى توام المتصدر مع فريق نادي العين، وشرطة العين مع جفرا للمقاولات، وتدوير مع الإنشاءات البترولية، والأوقاف مع شباب دار زايد.

وتواصلت على الملاعب الخارجية باستاد هزاع بن زايد منافسات النسخة الأولى من دور المجموعات للبطولة التي تضم 16 فريقاً يمثلون المؤسسات والجهات الحكومية والجاليات والأفراد بمدينة العين، وفي أبرز مباريات اليوم الثاني للبطولة فاز فريق الزعيم على الحزم 2 - 1 وفي نفس المجموعة استطاع فريق الجالية المغربية من تحقيق الفوز على سامبا الامارات 2 - 1 في مباراة شهدت قوة وإثارة منذ بدايتها، وتعادل الخليف مع الجزيرة 1 - 1 وفاز فريق نعمة على وداد الشعيبة 2 - 1 هدف على حساب المجموعة الثانية للجمهور والجاليات.

وشهدت مباريات اليوم لقاءات قوية جمعت فرق المجموعة الأولى والثانية للمؤسسات وذلك من اجل الصراع على الصدارة وضمان التأهل للدور المقبل واستطاع فريق مستشفى توام رفع رصيده من النقاط إلى ست بعد تفوقه على جفرا للمقاولات 3 - صفر، بينما حقق شباب دار زايد فوزهم الاول على حساب الإنشاءات البترولية 2 - صفر، وتألق فريق تدوير ورفع رصيده إلى ست نقاط بعد أن فاز على الأوقاف 3 - صفر، بينما عوض فريق شرطة العين هزيمته الأولى، واستطاع الفوز على فريق نادي العين بهدف

واختارت اللجنة الفنية للبطولة، والتي يرأسها فيصل علي لاعب العين السابق، أفضل اللاعبين في المباريات، وهم سلامة الحريري من الخليف وخميس عوض من فريق نعمة ويوسف قروش من الجالية المغربية، خالد عبد الله من شباب دار زايد، ومحمد عامل من مستشفى توام وسلطان بطي من تدوير، ومحمد الطيب من نادي العين.