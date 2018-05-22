شرطة دبي يحقق الفوز الأكبر بـ «الثمانية»

وليد فاروق (دبي)

حقق فريق شرطة دبي «حامل اللقب» فوزاً كبيراً على الشارقة فالكون، قوامه ثمانية أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة «مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية.

وشهدت هذه الجولة، انتهاء مباراتين بالتعادل الإيجابي 2-2، الأولى في لقاء الدفاع المدني «دبي» أمام ليدر سبورت، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتكررت نفس النتيجة في افتتاح لقاءات المجموعة الثانية الذي جمع فريق محمد علي أمام فنادق الخوري في ظهوره الأول تاريخياً بالبطولة، قبل أن يسدل الستار عن مباريات المجموعة والجولة معاً باستعادة الفرسان لغة الانتصارات، بعد أن نجح بإلحاق الهزيمة الثانية على التوالي بفريق شرطة أبوظبي 3-2. وعلى صعيد متصل، أشاد اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالمكانة المتميزة التي وصلت إليها البطولة واصفاً إياها بالكرنفال الرياضي الشبابي.

وقال: تواجد هذا العدد الكبير من اللاعبين المواطنين من الجيل الحالي، بجانب التواجد المستمر للنجوم الدوليين الذي سبق لهم تقديم الكثير للكرة الإماراتية على الساحتين الخليجية والدولية، يعكس مدى الشعبية الواسعة التي باتت تحظى به البطولة.

وأثنى المري الجهود المبذولة، وقال: أتوجه بالشكر لكافة اللجان العامة في البطولة لما قدمته من جهد، سواء قبيل أو أثناء الانطلاقة الحالية للنسخة الثامنة، ما يعكس الحرص على مواصلة حصد النجاحات والحفاظ على المكتسبات التي حققتها البطولة على مدار السنوات الماضية».