«الخامسة» تحدد ملامح ربع النهائي

العين (الاتحاد)

تصل مباريات البطولة الرمضانية لكرة القدم التي ينظمها النادي المصري بالعين الليلة الجولة الخامسة، والتي من المنتظر أن تحدد إلى حدٍ كبير ملامح بعض الفرق الصاعدة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي من هذه النسخة قبل أن تصل منافسات المرحلة الأولى من البطولة مساء غدٍ إلى خط النهاية.

وتشهد جولة اليوم ستة لقاءات تجمع بين جراسيا والغرب للعقارات، النادي المصري بأبوظبي الذي سيخوض الليلة مباراتين أمام كل من الخزنة وناهل، المقام ومجموعة بن حم، أبطال العين والفراعنة، ثم كلية التقنية والهيلي. وضمن مباريات أمس الأول حقق فريق الهيلي أول فوز له والذي جاء على حساب فريق الفراعنة 5 - 3 ليرفع رصيده إلى أربع نقاط وضعته في المركز الثالث. وخاض فريق مجموعة بن حم أولى مبارياته، حيث تفوق على منافسه الأنتر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وضمن نفس المجموعة تعادل فريقا المقام والجالية المغربية 1 - 1.

ورفع فريق أبطال العين رصيده إلى أربع نقاط، بعد تغلبه على نعمة 3- 2 ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

وشهدت الجولة الرابعة انسحاب فريقي النجوم من المجموعة الرابعة والأساطير من المجموعة الثانية أمام كل من الخزنة وجراسيا، بعد أن فقدا أمل التأهل إلى المرحلة المقبلة.