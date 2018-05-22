«إيرباص» تلتزم بحكم منظمة التجارة بشأن دعم الطائرات

باريس (رويترز)

قال محامي بارز أمس، إن شركة «إيرباص» تخطط لاتخاذ إجراءات للامتثال لحكم أصدرته منظمة التجارة العالمية بشأن دعم الطائرتين طراز A350 وA380.

وتأتي الخطوة، بعدما فازت الولايات المتحدة بالحق في فرض عقوبات ضد منتجات من الاتحاد الأوروبي، بعد فوز جزئي في معركة قضائية استمرت 14 عاما في منظمة التجارة العالمية ضد الدعم الحكومي الأوروبي لشركة «إيرباص».

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يتوقع انتصارا قضائيا مماثلا في وقت لاحق من العام في دعوى قضائية مشابهة ضد دعم الولايات المتحدة لشركة «بوينج».

وقال كارل هينيسي نائب رئيس ايرباص ورئيس قسم الدعاوى القضائية لـ «بي.بي.سي» «سنعلن حزمة كاملة من الإجراءات للامتثال التام للحكم الذي صدر الأسبوع الماضي بحيث نصل إلى نقطة نكون قد وفينا فيها بكل ما علينا، ولا تكون هناك إمكانية لفرض عقوبات».