«أرابتك للإنشاءات» تفوز بمشروع فـي مصر

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أرابتك القابضة»، عن فوز شركة «أرابتك للإنشاءات» إحدى شركاتها التابعة بعقد بقيمة 157 مليون درهم 43 مليون دولار لإنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة للقرية E «ليفانا « في المشروع التطويري الرئيسي أب تاون كايرو، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في البيان إن مشروع أب تاون كايرو يعد مشروعاً تطويرياً متكاملاً في قلب عاصمة مصر القاهرة، حيث يبلغ إجمالي المساحة المبنية لكلتا المرحلتين 61 ألف متر مربع، وتتضمن المرحلتين 3 و4 إنشاء 128 فيلا مع أعمال الطرق والبنية التحتية المحيطة بها.

وأعلنت الشركة في أبريل الماضي عن فوز شركة «أرابتك للخدمات الهندسية» التابعة لها بعقد مشروع بلدية دبي الخاص بنظام الصرف الصحي ومياه الأمطار لمنطقة جبل علي الصناعية، بقيمة 433 مليون درهم.

ويضم المشروع شبكة مكونة من 65 كيلومتراً للصرف الصحي، و91 كيلومتراً لمياه الأمطار، ويهدف المشروع لتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الأمطار لمنطقة 599 في جبل علي الصناعية.

كما كشفت أرابتك في مطلع مارس الماضي عن فوز شركة أرابتك للإنشاءات إحدى الشركات التابعة التي تعود ملكيتها الكاملة للمجموعة بعقد بقيمة 424 مليون درهم من شركة داماك العقارية لإنشاء 916 فيلا في مشروع «أكويا أكسجين» التطويري الرئيسي.