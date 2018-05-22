«الاتحاد للطيران» تستضيف ندوة إدارة المشتريات والتوريد السنوية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

عقد فريق إدارة المشتريات والتوريد في مجموعة الاتحاد للطيران ندوته السنوية تحت عنوان، «معاً من أجل مستقبل مستدام».

وتهدف الندوة، التي حضرها ما يزيد على 500 ممثل عن الشركات المحلية والدولية، إلى تعزيز شراكات مجموعة الاتحاد للطيران ومضافرة جهودها مع الموردين.

وضمت الفعالية عروضًا تقديمية من قبل تنفيذيين في المجموعة، وورش عمل حول سياسات وإجراءات المشتريات الجديدة في المجموعة. كما تم طرح فرص الأعمال المستقبلية مع الوفود.

وقال عادل الملا، نائب الرئيس لشؤون إدارة المشتريات والتوريد في مجموعة الاتحاد للطيران: «تواصل استراتيجيتنا لتطوير الموردين دعم أعمال مجموعة الاتحاد للطيران العالمية وبناء علاقات تجارية قوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم».

وقدّم الملا لمحة عامة عن سياسة وممارسات المشتريات في المجموعة، واعتمادها الكلي على الشفافية والنزاهة والموثوقية والحوكمة القوية.

وسلّط الضوء على فرص المشتريات وسلسلة التوريد في مجالات مختلفة مثل الخدمات المؤسسية والوقود وخدمات الطيران والخدمات على متن الطائرة والاتحاد لخدمات المطار والاستدامة.

وفي ختام الندوة، تم توزيع جوائز مجموعة الاتحاد للطيران السنوية على الشركاء ممن أظهروا أداءً متفوقاً على صعيد توفير خدمات موثوقة ومنتجات مميّزة ومبتكرة، فضلاً عن الدعم لعمليات المجموعة.