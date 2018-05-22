هولندا تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020»

حسونة الطيب (أبوظبي)

أكدت القنصلية الهولندية في دبي، مشاركة هولندا في إكسبو 2020 دبي، وذلك بالتوقيع على عقد المشاركة الرسمي في يوم 17 من الشهر الجاري خلال زيارة للموقع. وترأس الفريق الذي قام بزيارة الموقع، المفوض العام الهولندي لإكسبو والقنصل العام هانز ساندي الذي وقع على المشاركة مع نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وقال ساندي: «نحن حريصون على مشاركة خبراتنا في مجال المياه والطاقة والمواد الغذائية والمساعدة في توفير مستقبل أكثر استدامة في كافة أرجاء المعمورة. ولا شك في أن إكسبو 2020 دبي، هو المكان الأنسب لاتصال هولندا بالدول في منطقة الخليج وبقية دول العالم الأخرى». كما يوفر إكسبو لهولندا، منصة ملائمة لإبراز تركيزها على الاستدامة للعالم ككل. ويسلط شعار هولندا في إكسبو «الرابط بين المياه والطاقة والغذاء»، الضوء على أهمية المياه لإنتاج الزراعة واللحوم ولكافة أنواع الحياة الأخرى. وتعتبر الطاقة ضرورية أيضاً، لضخ المياه وتنقيتها وتوزيعها.

وينسجم شعار الجناح الهولندي، تماماً مع موقع الاستدامة في إكسبو 2020، وتوفر إكسبو، فرصة للجناح للحصول على روابط بين عدد من القطاعات والتواصل مع دبي ودولة الإمارات وتوحيد الرؤى والناس المعرفة. ويعمل الجناح، على الارتقاء بأفضل الابتكارات ومشاريع الاستدامة، خاصة في مجالات مثل، المياه والطاقة والغذاء.