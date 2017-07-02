السيسي: نحترم القضاء المصري ونحرص على ترسيخ دولة القانون

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، واحترام مؤسسة القضاء باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية المهمة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور، مشيراً، إلى أهمية العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم وتعريفهم بمسؤولياتهم.

ومنح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرؤساء الهيئات القضائية السابقين، رئيس محكمة النقض السابق مصطفى جمال الدين محمد شفيق، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق علي زكي نبوي سكر، ورئيس هيئة النيابة الإدارية السابق علي محمد محمد رزق.

وأعرب السيسي، خلال مراسم أداء رؤساء الهيئات القضائية الجديد لليمين القانونية، عن خالص التقدير لرؤساء الهيئات السابقين، مشيراً، إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفانٍ في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون، مؤكداً، أنهم كانوا بمثابة القدوة المشرفة، ومثالاً يُحتذى به في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيداً، بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري.

كما شهد الرئيس المصري، أداء حلف اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد، رئيس محكمة النقض مجدي محمود طه أبو العلا، ورئيس هيئة قضايا الدولة حسين عبده خليل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية رشيدة محمد أنور فتح الله.