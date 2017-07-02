أبو الغيط يبدأ غداً جولة خارجية

القاهرة (وكالات)

يقوم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بجولة خارجية غداً الاثنين تشمل زيارة كل من إيطاليا وروسيا، في إطار تنشيط مشاركة جامعة الدول العربية في الأحداث الدولية المهمة التي تشهد مناقشة قضايا تحظى بأولوية خاصة على أجندة العمل العربي خلال المرحلة الحالية، وسعيا لتعزيز علاقات الجامعة العربية مع الفاعلين الدوليين الرئيسين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن زيارة أبو الغيط إلى إيطاليا ستشهد عقد مقابلة ثنائية مهمة مع «انجيلينو الفيرنو»، وزير خارجية إيطاليا، لتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية والمعاصرة الوثيقة القائمة بين إيطاليا والدول العربية في العديد من المجالات.

وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للجامعة العربية سيقوم بزيارة هامة إلى العاصمة الروسية موسكو يومي 5 و6 يوليو، وذلك في إطار تلبية الدعوة الموجهة له من وزير الخارجية الروسي «سيرجي لافروف» خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً الوزير الروسي إلى القاهرة والتقى خلالها بالأمين العام بمقر الجامعة العربية.

وأوضح المتحدث أنه من المقرر أن يعقد أبو الغيط ولافروف جلسة مباحثات هامة يوم الأربعاء ينتظر أن تشهد تناول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى بحث كيفية العمل على تطوير العلاقات العربية الروسية.