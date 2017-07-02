البرلمان العربي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى

القاهرة (وام)

هنأ رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.

وأكد السلمي أن ما حققته مصر من إنجازات في ثورة 30 يونيو عام 2013 يوضح للعالم قدرة رئيس وحكومة وشعب مصر على مواجهة التحديات التي تواجه مصر داخلياً وخارجيا، مشيراً إلى أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مسلسل الفوضى وغياب الأمن وانهيار مؤسسات الدولة والذي كان سيؤدي حتما إلى إضعاف الدولة المصرية وتمزيق وحدة المجتمع وإخراج دولة مصر الفاعلة من معادلة حفظ الأمن القومي العربي.

وشدد على أن مصر اليوم تحت قيادة السيسي عادت إلى محيطها العربي وتمارس دوراً فاعلاً ومؤثراً في دعم قضايا الأمة العربية والحفاظ على الأمن القومي للأمة العربية.

وأعرب السلمي عن ثقته بأن الشعب المصري العظيم الذي خرج في 30 يونيو 2013م ليملأ ميادين مصر المحروسة في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع قادر على وحدة الصف والتكاتف التام، ليبقى هذا اليوم علامة تاريخية تؤكد انتصار الهوية المصرية والثقافة الوطنية وبناء الدولة المصرية نحو تحقيق الأمن والتقدم والنهضة.