تفكيك خلية تكفيرية في تونس

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية كشفت عن خلية تكفيرية تنشط بالعاصمة تونس تتكون من 6 عناصر، من بينهم عنصر إرهابي عائد من سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، أنه وبالتحري مع الموقوفين الذين كشفتهم فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة من محافظة أريانة بالعاصمة تونس اعترفوا بتبنّيهم للفكر التكفيري وتواصلهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» مع عدد من العناصر الإرهابية بالأراضي التونسية وفي بؤر التوتر بالخارج وإشرافهم على خيمات دعوية كان قد نظمها تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور بجهتي التضامن والمنيهلة بالعاصمة.