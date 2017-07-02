السودان يحترم «حرية الصحافة والتعايش الديني»

الخرطوم (أ ف ب)

أكد السودان أمس أنه يحترم «حرية الصحافة والتعايش الديني» رداً على انتقادات الولايات المتحدة التي أعربت مؤخراً عن «قلقها الكبير» حيال سجل حقوق الإنسان.

وأكد السفير قريب الله الخضر، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «السودان يتمتع بحرية متميزة ومشهودة في مجال الصحافة، حيث تصدر أكثر من ثلاثين صحيفة يومية تحمل مختلف الآراء، المعارض منها والمؤيد. أما التعايش الديني في السودان فهو نموذجي، ويراه كل منصف في الكنائس التي تجاور المساجد، وفي ترحيب أهل السودان باللاجئين دون سؤال أحد منهم عن هويته الدينية».

وأضاف أن «قضايا حقوق الإنسان السوداني شأن داخلي سيادي، ومع ذلك فإن حكومة السودان وبكل ثقة، مستعدة للارتباط الإيجابي، آملةً أن يصاحب القول بالعمل فلا تتخذ إجراءات تحرم الشعب من حقه الأساسي في التنمية والغذاء والدواء».

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن قرار مجلس الأمن تخفيض عديد قوات حفظ السلام في دارفور، مؤشر على «طي صفحة» النزاع في المنطقة.