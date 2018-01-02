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«حيزوم» يهدي فن ناموس شوط التحدي للخيول

لوحة عام زايد تكتمل في مهرجان ليوا
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تاريخ النشر: الأربعاء 03 يناير 2018

منطقة الظفرة (الاتحاد)

حققت منافسات اليوم السادس من مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب في نسخه 2018 نجاحاً كبيراً بإقامة سباقات عام زايد للهجن والخيول العربية الأصيلة، وسط إقبال ومشاركة واسعة من مختلف أنحاء الإمارات لملاك الهجن والخيول العربية ضمن منافسات وفعاليات التل.

وخصص نادي ليوا سباقات اليوم السادس من المهرجان تحت اسم عام زايد والتي أقيمت في أجواء احتفالية جميلة ورائعة، وكانت المشاركة والحضور عنواناً بارزاً لها، بالإضافة إلى التفاعل الكبير والحضور في وقت مبكر قبل انطلاق الأشواط من أجل الإعداد والتحضير.

وكانت بداية منافسات الخيول بشوط التحدي لمسافة 2100 متر وحقق خلالها الحصان حيزوم المركز الأول لمالكه أحمد محمد فن المحيربي، وحل ثانياً بيان لمالكه سالم علي مرشد المرر، وجاء في المركز الثالث برج الريف لمالكه سيف عشير المزروعي، وفي المركز الرابع حل الحصان «اس العديد» لمالكه سيف بخيت مرشد المرر، وحلت خامساً الفرس «اس اتش الجليلة» لمالكها عبد الله موسى القبيسي.

وفي الشوط الثاني لمسافة 1800 متر حل في المركز الأول الحصان «مجد» لسهيل علي المزروعي، وجاء ثانياً «عطيان» لمالكه سيف راشد المنصوري، وثالثاً «مهدي» لمالكه سيف عشير المزروعي، ورابعاً «شامخة الظفرة» لمالكها سيف بخيت المرر، وخامساً إي أف سالكه لمالكها عبدالله موسى القبيسي.

وعبر أحمد فن المحيربي مالك الحصان الفائز في شوط التحدي عن فرحته الكبيرة بمعانقة الناموس والتفوق على المنافسين، وقال: «سعدنا كثيراً بأن نحضر ونشارك في منافسة عام زايد، الظفر بالمركز الأول وسام على صدري، يكفينا أن يقام السباق تحت اسم عام زايد، وفي منافسات مهرجان ليوا الرياضي الذي ننتظره في كل عام بشغف كبير، المهرجان أصبح علامة بارزة جداً لمنطقة الظفرة ويشهد له الكل بالنجاح الكبير والتفوق العالمي». ... المزيد
     
 

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