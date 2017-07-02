«مفاجآت صيف دبي» تكشف عن جدول فعالياتها

دبي (الاتحاد)

أصدر منظمو مفاجآت صيف دبي، جدول الفعاليات الخاص بهذا العام والذي يضم مجموعة واسعة من العروض وتجارب التسوق والفعاليات على مدى ستة أسابيع.

وتعود مفاجآت صيف دبي في دورتها العشرين والتي تنظم بين1 يوليو و12 أغسطس لتقدم عروضاً لنخبة من متاجر التجزئة في دبي ولتلقي الضوء على مجموعة من الوجهات الترفيهية والأنشطة المتاحة في مختلف أرجاء المدينة خلال أشهر الصيف، ابتداء من فعاليات المراكز التجارية مروراً بالحفلات الموسيقية ووصولاً إلى عروض الشخصيات الكرتونية التي تلائم كافة أفراد العائلة.

وتنطلق مفاجآت صيف دبي هذا العام مع ستة أسابيع من التخفيضات على منتجات مختلفة بنسب تتراوح ما بين 30 و75% طوال فترة الحدث.

وستقوم بعض أشهر العلامات التجارية العالمية بعرض تخفيضات كبيرة لتتيح الفرصة للعملاء للاستفادة من صفقات رائعة في مختلف المراكز التجارية ومناطق التسوق في دبي خلال فترة الصيف.