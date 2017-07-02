مبنى «تنظيم الاتصالات» في أبوظبي يحصل على شهادة الريادة الذهبية

أبوظبي (الاتحاد)

حصل مبنى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في أبوظبي على شهادة الريادة الذهبية في مجال تصميمات الطاقة والبيئة «ليد»، التي تصدر عن مجلس الأبنية الخضراء في الولايات المتحدة الأميركية.

ويعد نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة نظاماً دولياً لقياس تصميم وإنشاء وتشغيل مبانٍ مراعية للبيئة وعالية الأداء.

ويقيّم نظام التصنيف ويقيس أثر أي منشأة وأداءها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط منها اختيار الموقع، وتوفير الطاقة، والكفاءة المائية، وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، وتحسين البيئة الداخلية للتصميم، وغيرها.

ويتم تصنيف المباني التي تنال هذه الشهادة إلى 3 مراتب حسب تطبيقها للمعاير المطلوبة، وهي: المرتبة البلاتينية، الذهبية والفضية.

وقال محمد الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة «نلتزم في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتنفيذ استراتيجية دولة الإمارات المتعلقة بحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من آثار البصمة الكربونية والاحتباس الحراري.

وقد جاء في التقرير الذي أصدره مجلس الأبنية الخضراء، أن مبنى الهيئة في أبوظبي يعد مثالًا يحتذى به في تحقيق معايير الاستدامة، وهو يقدم نموذجاً رائداً على صعيد تحقيق نقلة نوعية في قطاع البناء». وأضاف «نؤكد على أن الحفاظ على الموارد الطبيعية مهمة مشتركة لا يقتصر تنفيذها على وزارة البيئة والتغير المناخي فقط، بل هي واجب وطني يحتم علينا جميعاً كأفراد ومؤسسات العمل من أجل تحقيقه بمنتهى الجدية».

وتابع الكتبي «تصب هذه الجهود في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الدول التي تهتم بصحة مواطنيها، ويشكل مشروع الأبنية الخضراء التي تعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءاً من مشروع المدينة الذكية الذي يشكل العنوان الرئيسي والمقياس الأبرز لتطور الشعوب ورقيها».