ضبط «خلية» موالية لنظام القذافي تخطط لعمل عسكري

طرابلس (د ب أ)

أعلنت قوّة الردع الخاصة، أمس، أنها ألقت القبض على «خلية» تابعة لأنصار نظام معمر القذافي، كانت تخطط لعمليات عسكرية في العاصمة طرابلس وضواحيها، بالتنسيق مع خلايا أخرى.

وأوضحت قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، في بيان لها، أن «معلومات توافرت لديها بشأن وجود تنظيم مسلّح قام بإنشاء غرفة عمليات جنوب طرابلس، بدعم من «حزب الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» التي تضم في صفوفها موالين لنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، بهدف إحداث الفوضى في العاصمة وضواحيها».

وأشارت القوّة التي تتكفل بتأمين العاصمة، إلى أن الأشخاص المقبوض عليهم «اعترفوا أثناء التحقيقات المبدئية بتحديد ساعة تحرّكهم نحو طرابلس والقيام بعمليات تخريبية لإثارة خلاياهم بالداخل»، مشيرة إلى ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية وخطط عسكرية، فضلاً عن بيان كانوا ينوون توزيعه. وتضم المجموعة المعتقلة عدداً من العسكريين والمدنيين، من أبرزهم اللواء ناجي مسعود حرير، والعميد خليفة محمد الأسود، والعميد الشريف عبد الله عمر الدويل.

والجبهة الشعبية لتحرير ليبيا هي كيان سياسي يضم أنصار النظام السابق، تأسس أواخر عام 2016، تدعم ترشح سيف الإسلام القذافي إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، وتقود حملته الانتخابية، وتقول إنها تهدف إلى تحرير البلاد من سيطرة التنظيمات الإرهابية المتسترة بالدين والمرتهنة بالعمالة للأجنبي، وكذلك من عبث الميليشيات الإجرامية، والعمل على بناء دولة وطنية ذات سيادة.