18 حالة تداول مطلعين في الأسواق المالية المحلية خلال 2016

حاتم فاروق (أبوظبي)

اكتشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، 18 حالة تداول مطلعين، وحالتي تداول استباقي، وجرى إحالتها إلى إدارة التنفيذ والمتابعة، بحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة للعام 2016.

وقال التقرير إن إدارة التنفيذ والمتابعة بالهيئة وجهت 107 إنذارات بحق المخالفين وفرضت إيقاف مؤقت لاثنين من ممثلي الوسطاء ووجهت تنبيهاً لمستثمر واحد وأحالت 4 مخالفات إلى النيابة العامة، كما بلغ عدد المخالفات المحالة للإدارة من إدارة الإصدار والإفصاح 54 مخالفة.

وبحسب التقرير السنوي للهيئة، وصل عدد المخالفات المتعلقة بالترخيص 25 شركة، كما بلغ عدد التقارير المحالة من إدارة الرقابة 176 تقريراً، فيما أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع 4 مخالفات تم رصدها خلال العام 2016 إلى النيابة العامة، مقابل حالتين فقط تم تحويلهما إلى النيابة العامة في العام 2015.

وقال التقرير إن عدد المخالفات التي تم رصدها بالأسواق المالية المحلية بلغت 51 مخالفة عام 2016، مقابل 59 مخالفة عام 2015، فيما بلغت قيمة الجزاءات والغرامات الموقعة على المخالفين نحو 2.253 مليون درهم، بنهاية العام الماضي، مقارنة بقيمة مخالفات بلغت 3.52 مليون درهم، خلال العام 2015.