الجماهير اليابانية تودع تسو كاسا

صلاح سليمان (العين)

أقام نادي هيروشيما الياباني خلال اليومين الماضيين مهرجاناً رياضياً رائعاً بمناسبة وداع لاعبه تسو كاسا شيوتاني الذي انضم إلى صفوف فريق نادي العين مؤخراً، بعقد يمتد لموسمين ليحل بدلاً من الكوري الجنوبي لي ميونج. وحضرت المهرجان أعداد كبيرة من الجماهير اليابانية الذين صفقوا طويلاً للاعب وقاموا بتحيته وهو يطوف الملعب مودعاً لهم. كما حرص زملاؤه في الفريق على تقديم باقات الورود والهدايا التذكارية له والتقاط الصور التذكارية معه.

وعلى جانب آخر يخضع مدافعو فريق العين الأول لكرة القدم الثلاثة إسماعيل أحمد والشقيقان محمد وفوزي فايز، لبرنامج تأهيلي مكثف بصالة الجيمانيزيوم بنادي العين الملحقة باستاد خليفة بن زايد بعد الإصابات التي تعرضوا لها في الموسم الماضي وغاب بسببها اللاعبان الشقيقان محمد وفوزي فايز عن المشاركة مع الفريق لأكثر من خمسة شهور، بعد أن خضع كلاهما لعملية جراحية في مدينة برشلونة الإسبانية، إثر إصابة كليهما في غضروف الركبة. وفي المقابل تحامل المدافع الآخر إسماعيل أحمد على نفسه وأكمل الموسم، وهو يعاني من إصابة في الركبة قبل أن يتوجه إلى برشلونة، ويخضع لجراحة تنظيف لغضروف الركبة عقب نهاية الموسم. ولم يشارك المدافع محمد فوزي طوال الموسم سوى في مباراة واحدة فقط لمدة 90 دقيقة في دوري الخليج العربي، بينما شارك شقيقه فوزي في تسعة لقاءات دورية وبلغت مشاركته 467 دقيقة. أما إسماعيل أحمد فقد شارك في 19 مباراة بما يعادل 1631 دقيقة، وانخرط المدافعون الثلاثة في البرنامج التأهيلي قبل أسبوعين، وسوف يواصلون نفس البرنامج حتى موعد سفرهم مع بعثة «الزعيم» في الرابع عشر من يوليو الجاري إلى النمسا للدخول في المعسكر الخارجي، بجانب اللاعبين سعيد المنهالي وبندر الأحبابي وعامر عبدالرحمن الذين عانوا أيضاً من إصابات مختلفة في الموسم الماضي وخضعوا لعمليات جراحية، ما وضعهم خارج حسابات المدرب، وقد تماثلوا حالياً للشفاء التام وسينضمون إلى الفريق مع بداية معسكره الداخلي استعداداً للموسم الجديد.

ومن اللاعبين الذين يعانون أيضاً من الإصابة خالد عيسى حارس عرين «الزعيم» العيناوي الذي وضع له الطبيب الإسباني المعالج برنامجاً خاصاً لعلاج ارتخاء الرباط، وهو حالياً يؤدي بمفرده تدريبات التقوية وقد وعده الطبيب بالعودة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتأكد من حالته لتحديد فيما إذا كان في حاجة للتدخل الجراحي من عدمه.

تجدر الإشارة إلى أن فريق العين سيبدأ تحضيراته للموسم الجديد بالتجمع الداخلي يوم الاثنين من الأسبوع المقبل الذي يستمر لمدة أربعة أيام فقط، تتخللها الفحوصات الطبية للاعبين قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي بالنمسا في الرابع عشر من يوليو الجاري.