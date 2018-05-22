أميركا تتوعد إيران بأقسى عقوبات في التاريخ

عواصم (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، عن سياسة الولايات المتحدة لمواجهة سلوك إيران في دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، إلى جانب الخطوط العريضة للسياسة الخارجية تجاه البرنامجين النووي والصاروخي لطهران، واستمرار قمع حراك الشعب الإيراني من أجل التغيير وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأميركي في ندوة بمؤسسة «التراث» إن الاستراتيجية الأميركية الجديدة تتكون من 7 محاور للتعامل مع إيران، مؤكداً أن الضغط الاقتصادي هو الجانب الأبرز من الاستراتيجية الجديدة تجاه إيران، ومشدداً على أن إيران ستتعرض للعقوبات الأكثر قسوة في التاريخ إذا واصلت سياساتها، ومنبهاً إلى أن طهران خدعت العالم بالاتفاق.

وأضاف: «العقوبات على إيران تنتهي فوراً بمجرد تنفيذ ما هو مطلوب منها»، مشدداً على أن هناك 12 مطلباً أميركياً من إيران، أبرزها وقف دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا.

ويأتي الخطاب بعد أسبوع على إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي وقعه سلفه باراك أوباما مع إيران والقوى العالمية.