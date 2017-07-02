ميرزا.. يعزف لحن التفوق

عماد النمر (الشارقة)

حفل موسم 2016/‏‏2017 بالأحداث والإنجازات في رياضة الدراجات، فقد حصدت منتخباتنا الوطنية العديد من البطولات والميداليات على المستوى القاري والخليجي، وبرزت أسماء عديدة هذا الموسم، ففي بطولة آسيا التي أقيمت على ثلاث مراحل في الهند وتايلاند والبحرين، كان لنا وجود على منصات التتويج بخمس ميداليات، إضافة إلى احتكار كل بطولات الخليج الجماعية والفردية، وعلى الرغم من أن كابتن المنتخب يوسف ميرزا ظهر كمنافس أول بما حققه من نجاحات تضاف إلى سجله المرصع بالألقاب والميداليات وفوزه بثلاث ميداليات آسيوية، إلا أنه واجه منافسه من الشاب الواعد جاسم على حسن نجم منتخب الشباب الذي حقق أيضاً ثلاث ميداليات آسيوية، وراشد عبد الله سويدان الذي حقق فضية المطاردة الفرقية في آسيا، ونال لقب بطل سباق الكيلو وذهبية المطاردة الفردية للمضمار في مجلس التعاون للشباب، وثلاث ميداليات ذهبية سرعة فرقية ومطاردة فرقية وضد الساعة في الدوحة، إضافة إلى إنجاز فريق الإناث المتمثل في برونزية السرعة الفرقية وهي الميدالية الأولى لفريق الإناث، وهو ما منح الاستفتاء حيوية وإثارة، لكن خبرة يوسف ميرزا جعلت الكفة تميل لصالحه، لكونه قائد المنتخب، وكان قاب قوسين أو أدني من تحقيق ذهبية آسيا، إضافة لدوره الكبير في إنجازات بطولة مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت في احتكار جميع منافساتها، ودوره المؤثر في قيادة منتخباتنا الوطنية، وإشادته لجميع زملائه سواء في منتخب الرجال أم منتخب الشباب، نظراً لأنه يحظى بحب كبير من الجميع.

ومال التصويت إلى يوسف ميرزا بنسبة 65%، مقابل 25% لراشد سويدان، الذي أشاد به الجميع وتوقعوا له مستقبلاً واعداً، بينما حصل جاسم علي على نسبة 8 %، نظراً لأنه توقف عن اللعبة في بداية الموسم، وعقب تحقيقه ميدالياته الآسيوية، 2% لمنتخب الإناث لتحقيقه برونزية السرعة الفرقية في آسيا.