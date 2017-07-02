عامر غلام.. يحلق في أجواء الطائرة

أسامة أحمد (دبي)

حلق عامر غلام نجم النصر ومنتخبنا الوطني بنجومية موسم الطائرة بعد حصوله على 28 صوتاً من 50 بنسبة 56 %، ليظفر باللقب للمرة الأولى، فيما جاء منافسه عبدالله علي سيف نجم العين ومنتخبنا والذي فاز بلقب استفتاء «الاتحاد» الموسم الماضي في المركز الثاني بعد حصوله على 17 صوتاً بنسبة 34%، فيما تقاسم المركز الثالث 5 لاعبين بحصولهم على صوت واحد هم محمد البادي «الجزيرة» عدنان إبراهيم، حمدان غانم، ماجد سعيد عبد الكريم «النصر» محمد خميس السويدي «الشباب».

وصنع عامر 27 سنة الفرحة في قلعة العميد بعد غياب ليقود الفريق إلى منصات التتويج هذا الموسم في كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي عادت إلى البيت النصراوي حيث كان آخر عهد للفريق مع أغلى الكؤوس موسم 2007_ 2008.

وظل النجم النصراوي يحدث الفارق في العديد من المباريات وكان بمثابة الرئة التي يتنفس بها الفريق والقلب النابض وظهر ذلك جلياً في الدور الثاني للدوري والمرحلة الأخيرة من» البلاي أوف «ليسهم مع زملائه اللاعبين في وصول الأزرق النصراوي إلى نهائي الدوري.

وبزغ نجم النصر في المراحل السنية وخصوصاً في البراعم والذي لعب للفريق الأول وعمره 17 سنة ليتم اختياره في العام نفسه لمنتخب الشباب ليصبح بعد ذلك من أعمدة منتخباتنا الوطنية على صعيد الناشئين والشباب والأول.

وظل عامر غلام حديث المراقبين بمستواه الثابت حيث مثل ورقة رابحة في العديد من المباريات والتي حول خلالها الموازين لمصلحة فريقه بإخلاصه وتضحياته والذي شارك في جميع مباريات الفريق محققاً طموحات النصراوية بعودته إلى منصات التتويج بعد غياب.

وتفوق عامر غلام هذا الموسم على بعض اللاعبين الأجانب بمستواه المتميز الذي ظهر به والذي كان له المردود الإيجابي على فريقه بالأداء الجيد والمحافظة على مستواه وخصوصاً أنه لا يفكر في النجاح الشخصي وأنما في كيفية عودة فريقه إلى منصات التتويج ليتحقق ذلك بحصول الأزرق النصراوي على الكأس الغالية آخر مسابقات الموسم.

ومثل حصول اللاعب على لقب أفضل ضارب «مركز 2» في البطولة العربية للمنتخبات الأخيرة التي أقيمت بمصر قوة دفع كبيرة له ليواصل مسيرة التألق في «الصالات المحلية» مكرراً مشهد النجاح من مباراة لأخرى مما منح فريقه لقب أغلى الكؤوس والذي يعد أكبر مؤشر بعد غياب الاحتكار في الموسم المنتهي مما سينعكس إيجاباً على بطولات الموسم الجديد وخصوصاً أن النصراوية يضعون آمالاً كبيرة على نجمهم المتألق من أجل تكرار «السيناريو» في الموسم الجديد الذي سيشهد عودة العميد إلى المشاركات الخارجية.