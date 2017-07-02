سعيد مبارك.. يتوشح بنجمة التميز

علي معالي (دبي)

حافظ سعيد مبارك موهوب الفرسان على نجمة التميز في استفتاء «الاتحاد» بـ 19 صوتاً، تلاه قيس عمر بـ 16 صوتاً، أما راشد ناصر فحصل على 12 صوتاً، ولعب سعيد مبارك دوراً بارزاً في تألق الأهلي مؤخراً في بطولة أندية الخليج بالبحرين، ومن قبلها استطاع أن يعيد لقب بطولة الدوري للفرسان، إضافة إلى كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكذلك دوره الرائع في احتلال الفرسان المركز الرابع على مستوى بطولة أندية آسيا التي جرت في الصين، ليحقق الفريق ثلاثية هذا الموسم وهو نفس ما قدمه الفريق العام الماضي.

ويعتبر قيس عمر اللاعب الأفضل في السلة الخليجية، وليس المحلية فقط، كونه صنع الفارق في البحرين وتتوج بلقب أفضل لاعب شامل في النسخة 37، كما استطاع أن يساهم مع الفرسان في تحقيق بطولة الخليج للأندية 3 مرات متتالية.

واشاد 3 مدربين، اثنان من الأهلي، وهما عبداللطيف عبدالاله والمنجي بن منصور، إضافة إلى مدرب المنتخب الكابتن عبدالحميد إبراهيم بمهارات الثنائي سعيد مبارك وقيس عمر، اللذين تنافسا على اللقب حتى الرمق الأخير من استفتاء «الاتحاد».

في البداية أوضح عبداللطيف عبدالاله المدرب المساعد بفريق النادي الأهلي أن سعيد مبارك يستحق لقب الأفضل لعدة اعتبارات قائلًا:«قدم مستوى متميز للغاية مع الأهلي في بطولة الأندية الآسيوية التي جرت بالصين، كما ساهم مجدداً في تأهيل الفريق لنفس البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على نادي الشباب في البطولة التي جرت في البحرين».

وقال: «أداء سعيد مبارك كان متميزاً أيضاً مع المنتخب الوطني في البطولة العربية التي جرت بالقاهرة، كما ساهم في استعادة الأهلي للقب بطولة الدوري وقاد الفرسان أيضاً بمنتهى البراعة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبعيداً عن البطولات التي حققها مع الفريق فهو ملتزم بشكل كبير سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا يتغيب عن التدريبات ليكون المثل والقدوة في كل الأمور الخاصة باللعبة».

ويرى التونسي المنجي بن منصور مدرب النادي الأهلي أن سعيد مبارك من الخامات التي لا تعوض في السلة الإماراتية، ويعتبر أحسن لاعب على جميع المستويات بالحضور داخل الملعب وخارجه أيضاً والانضباط الكبير والأداء العالي والتفاني في نفس الوقت، كما أنه يمتلك مميزات عالية داخل الملعب وهو من العناصر التي ساهمت في تفوق سلة الفرسان خلال السنوات الأخيرة».

أما الكابتن عبدالحميد إبراهيم مدرب المنتخب فيؤكد أن هناك العديد من المواهب داخل ملاعبنا، وقال: قيس عمر لاعب شامل من كافة النواحي، وهداف جيد ويقوم بعملية المتابعة بشكل ممتاز أيضاً، وتواجده في مركز (4) بأرض الملعب يعطي ثقلا كبيرا لفريق الأهلي في كافة المباريات سواء المحلية أو الخارجية». وأضاف: «من مميزاته أنه يستطيع الحفاظ على مستواه كثيراً ومنذ سنوات طويلة وهو يحتل المكان المناسب والمستوى المتميز في أرض الملعب، وله دور كبير في الارتقاء بمستوى الأهلي وتحقيقه العديد من الألقاب على المستوى المحلي والخليجي إضافة إلى الأداء العالي في بطولة آسيا للأندية بالصين.