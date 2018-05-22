قرقاش: مقارنة الدور الإماراتي بالإيراني في اليمن «أمر مؤسف»

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن أسفه لما يقوم به بعض المسؤولين في الحكومة اليمنية، من مقارنة الدور الإماراتي بـ«الإيراني»، مؤكداً أن فقدان هؤلاء للبوصلة لن ينسي الإمارات مهمتها الأساسية في هزيمة الحوثي، وعودة الدولة اليمنية، والشروع في التنمية.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، «مؤسف أن بعض مسؤولي الحكومة اليمنية يقارن الدور الإماراتي بالإيراني، فقدان هؤلاء البوصلة لن ينسينا مهمتنا الأساسية ضمن التحالف العربي، هزيمة التمرد الحوثي، وعودة الدولة والشروع في التنمية، هو وقت العمل بعيداً عن البكائيات».