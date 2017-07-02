معسكر منتخب الملاكمة ينطلق غداً في رأس الخيمة

أمين الدوبلي (أبوظبي)

ينطلق غداً معسكر منتخب الملاكمة من إمارة رأس الخيمة، وتحديداً في مركزي المحارب والرشاقة الرياضيين، حيث يتجمع فيه عدد كبير من لاعبي الملاكمة من مختلف إمارات الدولة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الأردني عمر المجالي والمدرب المواطن ومساعده المدرب المواطن محمد مصبح الشبلي، حيث يجري التركيز على فئة الناشئين.

ويعول الجهاز الفني كثيراً على هذا المعسكر، الذي يستمر 13 يوماً لرفع كفاءة العناصر الأساسية في المنتخب الذي يسافر إلى الفلبين 20 يوليو ليخوض منافسات بطولة آسيا للناشئين، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 8 أغسطس المقبل، وعلى رأس تلك العناصر اللاعبون سيف الريامي، وعامر الصويدر، وعبدالله الدرمكي، وعلي الخروصي، وسعود البارود، وسيف الكندي، ونواف الريامي، وسيف الخروصي.

ومن جانبه أكد عمر المجالي المدير الفني للمنتخب أن المعسكر سوف يركز على الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، وسوف يوفر فرص الاحتكاك المناسبة للاعبين في مختلف الفئات، ومن المنتظر أن يكون أفضل إعداد للمنتخب قبل التحدي الأسيوي، مشيراً إلى أنه سيتم إقامة معسكر خارجي في الفلبين، التي ستستضيف البطولة لمدة 10 أيام من أجل الدخول في أجواء البطولة، والتكيف مع الطقس والتعرف عن قرب على المنافسين.

وقال المجالي: «معسكر الفلبين لن يقتصر على منتخب الناشئين وحده، بل سوف نصطحب معنا لاعبي منتخب الشباب لرفع كفاءتهم الفنية والبدنية وإعدادهم للتحديات المقبلة سواء على المستوى الخليجي أو المستوى الأسيوي، وبالتأكيد فإن وجودهم سوف يدعم زملائهم الناشئين نفسياً ومعنوياً، وبالنسبة لي فإن ثقتي كبيرة في منتخب الناشئين خصوصاً أنه يضم كفاءات مميزة في كل الفئات ولا ينقصهم سوى الاحتكاك الدولي والمعسكرات المكثفة لأنهم يملكون المؤهلات كي يكونوا أبطالاً للمستقبل».

الجدير بالذكر أن أنس العتيبة رئيس الاتحاد سوف يشهد جانباً من البطولة باعتباره عضواً للمكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، فيما سيرأس بعثة المنتخب عبدالله الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، والذي أكد أن البطولة لن تقتصر فوائدها على الجوانب الفنية للاعبين فحسب، لكنها ستمتد إلى جوانب إدارية وتنظيمية حيث إننا سنحرص على توثيق تجربة التنظيم في الفلبين والتعرف على تفاصيلها، خاصة أن الإمارات أبدت رغبتها في استضافة بطولة آسيوية للناشئين العام المقبل.

وقال: «خلال اجتماع الكونجرس الآسيوي الأخير في أبوظبي مطلع العام الجاري تم إبداء الرغبة في استضافة بطولة قارية، ووجدنا دعم من معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في هذا الخصوص، حينما استقبل وفد الاتحاد الآسيوي، وكان تأثير ذلك إيجابياً عليهم حيث طلبوا منا إعداد ملف بهذا الخصوص، وبالفعل قمنا بإعداده بعد التواصل مع مجلس أبوظبي الرياضي».

وأضاف: «الملاكمة الإماراتية برغم حداثتها تقود الجهود الخليجية لتطوير اللعبة في المنطقة، فهي التي أسست اللجنة التنظيمية الخليجية، ونظمت أول بطولة خليجية، ثم أطلقت أول بطولة خليجية للشباب بعد ذلك، ولنا تواجد قوي في الاتحاد الآسيوي من خلال عضوية المكتب التنفيذي للأخ أنس العتيبة رئيس الاتحاد، وبالتأكيد فإن حضوره في المنظمة القارية يدعم كل التوجهات والمشروعات التطويرية التي تتبناها الإمارات والأخرى التي تخرج عن كافة الدول الخليجية والعربية في قارة آسيا، خصوصاً أنه يحظى بتقدير كل المسؤولين في الاتحاد الآسيوي.