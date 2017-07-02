الفيكتوري يسعى للفوز.. والهاملي وتورنتي يتطلعان إلى التألق

إيفيان (الاتحاد)

يتطلع سفراء الإمارات في فريق مؤسسة الفيكتوري تيم زورقي فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد الهاملي وزورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق الأميركي شون تورنتي إلى تحقيق أفضل النتائج واجتياز مراحل السباق الرئيسي بنجاح متسلحين بروح الإصرار والتحدي، والتي جعلت الفريق محط الأنظار منذ الجولة الأولى التي جرت قبل شهرين في مدينة بورتيماو البرتغالية وحقق من خلالها الفريق المركزين الأول والثاني في سباق الزمن.

ويدرك ثنائي الفريق الأزرق أن المنافسة في البطولة العالمي هذا الموسم تتطلب الكثير في وجود منافسين أقوياء ومتمرسين، من بينهم حامل اللقب في السنوات الثلاث الماضية الزورق الصيني رقم 1 بقيادة الفرنسي فليب شيب صاحب الأرض والجمهور فضلاً عن 16 زورقاً آخر. وحرص حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم مع محمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة وناصر الشعالي عضو مجلس الإدارة على التواجد والحضور مع الفريق في مقره في موقع الزوارق والفرق المشاركة والتعرف على كل صغير وكبيرة. والتقى حريز المر محمد بن حريز مع بطلنا أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 وزميله المتسابق الأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 واطلع على كافة التجهيزات قبل الدخول في معمعة السباق يوم أمس -السبت- والتحضيرات الجارية للمهمة الكبيرة اليوم.