معــدلات البطالة بألمانيا في أدنى مستوياتها

فرانكفورت (أ ف ب)

ظلت معدلات البطالة في يونيو في ألمانيا عند أدنى مستوياتها منذ إعادة توحيد ألمانيا في العام 1990، حسب ما أظهرت بيانات رسمية أمس، إذ كانت كل المؤشرات طبيعية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وبلغت نسبة البطالة بين القوى العاملة نحو 5.7% في يونيو، بحسب الأرقام المعدلة موسمياً، بحسب ما أوردت هيئة الإحصاء الفيدرالية «ديستاتيس».

وكانت هذه هي نسبة البطالة في مايو الفائت، وهي النسبة التي بقت دون تغيير حسب ما توقع المحللون.

وقال ديتليف شيلي رئيس الوكالة الألمانية للعمل، في بيان، إن «التوظيف والطلب على العمالة الجديدة ازدادا بقوة مرة أخرى».

وأكد يورج زونير كبير الاقتصاديين في البنك الألماني العام للاستثمار «كي إف دبليو»، أن «البطالة ستستمر في التراجع حتى الخريف على الأقل، أكثر مما كان متوقعاً حتى الآن».

لكن زونير، أشار إلى نقص العمالة في مجالات منها الأطباء، الممرضات، عمال البناء، وخبراء تكنولوجيا المعلومات في ميل «سائد في مختلف أنحاء البلاد».

ودعا إلى زيادة الأجور وإجراء تعديلات في المؤهلات المطلوبة وعقد تدريبات لسد هذه الفجوة.