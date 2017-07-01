البريطانيون يشهدون أطول انخفاض في القدرة الشرائية منذ السبعينات

لندن (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، أمس، أن المستهلكين البريطانيين شهدوا أطول موجة انخفاض في قدرتهم الشرائية منذ سبعينيات القرن العشرين، لكن هناك مؤشراً على أن الاقتصاد ربما اكتسب بعض الزخم في الآونة الأخيرة.

وتعطي الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، صورة قاتمة للمستهلكين الذين يواجهون الصدمة المزدوجة الناتجة عن تباطؤ نمو الأجور وارتفاع التضخم الذي يرجع لأسباب على رأسها انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الدخل القابل للإنفاق، المعدل في ضوء التضخم، انخفض للربع الثالث على التوالي وعزا ذلك في جزء منه إلى توقيت دفع الضرائب.

وتمثل موجة الانخفاض أسوأ موجة من نوعها منذ السبعينات وهبط معدل الادخار إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 1.7%.

ويترقب بنك انجلترا المركزي، مؤشرات على تسارع الاقتصاد بعد بداية ضعيفة هذا العام في الوقت الذي يسعى فيه لتحديد موعد زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى في 10 سنوات.

وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الاقتصاد نما 0.2% في الفترة بين يناير ومارس مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، ليسجل تباطؤاً حاداً مقارنة مع وتيرة النمو في الربع الأخير من 2016 البالغة 0.7% على أساس ربع سنوي.

ويتوقع بنك انجلترا المركزي، أن تزيد وتيرة النمو إلى 0.4% في الربع الثاني، بالرغم من النتائج غير الحاسمة للانتخابات العامة التي أجريت هذا الشهر، وقال إنه قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة إذا زادت الصادرات والاستثمار.

وقال المكتب، إن قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة شهرية بلغت 0.2% في أبريل بما يقل قليلا عن مستواه في مارس.