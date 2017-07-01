«كهرباء ومياه دبي» تكرِّم 52 ‬من ‬موظفيها ‬الحاصلين ‬على ‬جوائز ‬التميز

دبي (الاتحاد)

‬احتفت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬بموظفيها ‬الفائزين ‬بجوائز ‬التميز ‬الداخلية ‬للنصف ‬الأول ‬من ‬عام ‬2017.

وكرّم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة 52‏‭ ‬من ‬الموظفين ‬المتميزين ‬خلال ‬الحفل ‬الذي ‬أقامته ‬الهيئة ‬في دبي مؤخراً، ‬بحضور ‬النواب ‬التنفيذيين ‬للرئيس ‬ونواب ‬الرئيس، ‬وعدد ‬كبير ‬من ‬موظفي ‬الهيئة.

وشملت قائمة الفئات التي تم تكريمها «التميز الوظيفي»، و«التميز الإداري»، و«إسعاد المتعاملين»، و«جوائز الاستدامة»، وضمت فئة التميز الإداري: الموظف المتميز في المجال الإشرافي، والمجال التخصصي/‏‏ المالي، والموظف المتميز في المجال التقني/‏‏ الفني، والموظف المتميز في المجال الميداني، والموظف المتميز في المجال الإداري، والموظفين المبتكرين، الموظفين المتميزين الجدد، والجندي المجهول، والفكرة المبدعة، والمشروع المتميز، فيما شملت فئة إسعاد المتعاملين: أفضل موظف في مجال خدمة المتعاملين، وأفضل موظف خدمة في مركز الاتصال. وتوزعت فئة جوائز الاستدامة على: القيادة في الاستدامة، وأفضل مبادرة في الاستدامة، وأفضل قطاع في مجال الاستدامة (توعية الموظفين).

وقال الطاير في بيان: «في إطار جهودنا لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نشر ثقافة التميز وتشجيع روح المنافسة الإيجابية لإحداث نقلة نوعية في الأداء والخدمات، يأتي تكريمنا للموظفين المتميزين والمبدعين، حيث نعتمد استراتيجية تهدف إلى مأسسة التميز وتطبيق معايير التميز المؤسسي في جميع العمليات والمستويات التنظيمية، ونعمل على تشجيع وتحفيز موظفينا المتميزين بشكل مستمر عبر تكريمهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم وابتكاراتهم ومساهماتهم في دعم جهود الهيئة في تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء المؤسسي».