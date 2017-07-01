العقود طويلة المدى للمؤسسات تستحوذ على 36% من إيجارات «الدار»

سيد الحجار (أبوظبي)

تضم محفظة العقارات السكنية في شركة الدار العقارية 4800 وحدة تقع ضمن 10 مشاريع تم إنجازها حتى الآن، بحسب محمد المبارك الرئيس التنفيذي للشركة، والذي أكد أن العقود طويلة المدى للمؤسسات تمثل 36% من المحفظة، مع متوسط عقود يصل إلى 4 سنوات، فيما تبلغ نسبة المستأجرين الأفراد 64%.

وقال المبارك لـ«الاتحاد»: إن استراتيجية المحفظة السكنية تركز على تنويع المستأجرين بين الأفراد، وعقود التأجير بالجملة طويلة الأجل للمؤسسات.

وذكر أن جزيرة الريم تستحوذ على 39% من الوحدات السكنية المملوكة للشركة، ونحو 5% في شاطئ الراحة، و8% في جزيرة أبوظبي، و3% بالعين، فيما تتوزع النسبة المتبقية البالغة 45% على مواقع متنوعة في أبوظبي.

وأوضح المبارك، أن الشقة المؤلفة من غرفة واحدة تشكل 30% من إجمالي الوحدات، فيما تبلغ نسبة الشقق ذات الغرفتين 32%، والثلاث غرف 12%، والفيلا أو تاون هاوس 19%، وأخرى 7%.