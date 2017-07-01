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لديها 4800 وحدة في 10 مشاريع

العقود طويلة المدى للمؤسسات تستحوذ على 36% من إيجارات «الدار»
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تاريخ النشر: السبت 01 يوليو 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

تضم محفظة العقارات السكنية في شركة الدار العقارية 4800 وحدة تقع ضمن 10 مشاريع تم إنجازها حتى الآن، بحسب محمد المبارك الرئيس التنفيذي للشركة، والذي أكد أن العقود طويلة المدى للمؤسسات تمثل 36% من المحفظة، مع متوسط عقود يصل إلى 4 سنوات، فيما تبلغ نسبة المستأجرين الأفراد 64%.

وقال المبارك لـ«الاتحاد»: إن استراتيجية المحفظة السكنية تركز على تنويع المستأجرين بين الأفراد، وعقود التأجير بالجملة طويلة الأجل للمؤسسات.

وذكر أن جزيرة الريم تستحوذ على 39% من الوحدات السكنية المملوكة للشركة، ونحو 5% في شاطئ الراحة، و8% في جزيرة أبوظبي، و3% بالعين، فيما تتوزع النسبة المتبقية البالغة 45% على مواقع متنوعة في أبوظبي.

وأوضح المبارك، أن الشقة المؤلفة من غرفة واحدة تشكل 30% من إجمالي الوحدات، فيما تبلغ نسبة الشقق ذات الغرفتين 32%، والثلاث غرف 12%، والفيلا أو تاون هاوس 19%، وأخرى 7%.

وقال: إن المحفظة السكنية للشركة تضم مجموعة متنوعة من الوحدات عالية الجودة التي تتراوح من شقق الاستوديو إلى الفلل، وهو ما جعل المحفظة مرغوبة لشرائح واسعة في السوق مع التركيز على الإسكان المتوسط والفاخر، لافتا إلى أن كافة هذه الوحدات تقع في إمارة أبوظبي مع التركيز على جزيرة الريم ومدينة خليفة. ... المزيد
     
 

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