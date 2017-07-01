إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز المليون برميل يومياً للمرة الأولى في 4 سنوات

لندن (رويترز)

قال مصدر بقطاع النفط الليبي لـ«رويترز»، أمس، إن إنتاج البلاد من الخام ارتفع إلى 1.012 مليون برميل يومياً ليتجاوز المليون برميل للمرة الأولى خلال أربع سنوات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط تستهدف الوصول بالإنتاج إلى مليون برميل يومياً بحلول نهاية يوليو.

ووجد الإنتاج دعماً في اتفاق مؤقت مع «فينترشال الألمانية» على استئناف الإنتاج بعد توقفه بسبب خلاف تعاقدي.

وكان المصدر نفسه، قال أمس الأول، إن الإنتاج يتذبذب بين 950 ألف برميل يومياً، وما يقارب المليون برميل يومياً بسبب مشكلات فنية، وأخرى تتعلق بتوليد الكهرباء.

وتوقع المصدر، أن يستقر الإنتاج عند الحد الأعلى لهذا النطاق «قريباً جداً». ويعانى قطاع النفط الليبي من اضطرابات منذ إطاحة معمر القذافي في 2011. فمنذ ذلك الحين، يؤثر الصراع على السلطة بين قبائل عدة وفصائل عسكرية وسياسية سلباً على البنية التحتية النفطية من خلال إغلاق الموانئ وخطوط الأنابيب. وجرى إعفاء ليبيا ونيجيريا من الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يومياً.