النفط يواصل الصعود ويحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف مايو

سنغافورة (رويترز)

تتجه العقود الآجلة للنفط الخام، أمس، إلى تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ منتصف مايو، لتنهي موجة خسائر استمرت خمسة أسابيع، حيث وجدت الأسعار دعماً في انخفاض الإنتاج الأميركي.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 5.1% منذ بداية الأسبوع المنتهي أمس، بينما ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 4.8% ليسجل الخامان أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 19 مايو.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، زاد الخام الأميركي 0.6% أو 27 سنتاً إلى 45.20 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت 0.6% أو 30 سنتاً إلى 47.72 دولار للبرميل.

ووجدت الأسواق دعماً هذا الأسبوع في بيانات تشير إلى انخفاض الإنتاج الأميركي بعدما وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 10 أشهر الأسبوع الماضي في ظل تنامي تخمة المعروض.

وانخفض الإنتاج الأميركي 100 ألف برميل يومياً إلى 9.3 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو 2016.

ولا تزال إمدادات النفط العالمية وفيرة رغم تخفيضات الإنتاج التي تعكف عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبعض المنتجين المستقلين بواقع 1.8 مليون برميل يومياً منذ يناير.