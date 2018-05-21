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أكاديمية فاطمة بنت مبارك تشارك في «المرأة والرياضة»

العرفي تعرض تجربة الإمارات في المؤتمر العالمي السابع
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تاريخ النشر: الثلاثاء 22 مايو 2018

جابورون (الاتحاد)

مثّل وفد من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الإمارات والجهود التي تبذلها في تطوير الرياضة النسائية، وذلك في الدورة السابعة للمؤتمر العالمي «أي دبليو جي» حول المرأة والرياضة.

استضاف المؤتمر الذي ينعقد كل أربع سنوات، في نسخته السابعة في جابورون ببوتسوانا، نخبة من المتخصصين في المجال الرياضي وبعض الشخصيات الأكثر نفوذاً في رياضة المرأة، اجتمعوا لمدة أربعة أيام لمناقشة الدورة الاستراتيجية للرياضة النسائية على مستوى العالم، وللتأمل في تجارب ومخرجات السنوات الأربع الماضية.

وتحدثت العديد من الرائدات في جلسات حوارية مختلفة عن خبراتهن وتجاربهن في كل ما يتعلق بالموضوع الرئيسي وهو «تحديد المستقبل، كن جزءاً من التغيير»، وافتتحت المؤتمر تارجا هالونين، رئيسة فنلندا السابقة، بكلمة مؤثرة، وتحدثت ندا الناشف، المدير العام المساعد للعلوم الاجتماعية والإنسانية باليونيسكو، تحت عنوان «كوني بخير للعب بشكل جيد».

وكانت ساراي بارمان، كبيرة مسؤولي كرة القدم النسائية بالفيفا، أحد المتحدثين في الجلسات بعنوان: «تغيير المشهد القيادي الرياضي» إلى جانب العديد من الأسماء والموضوعات.

وقالت ميثاء العرفي من أبوظبي، التي مثلت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: لقد أدركنا أن التحديات في مجال رياضة المرأة والتي نواجهها في الإمارات هي قضايا عالمية، كما كان من دواعي الفخر أن ندرك أن الإمارات استطاعت أن تصل إلى مدى بعيد في مجال تطوير الرياضة النسائية. ... المزيد
     
 

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