العرفي تعرض تجربة الإمارات في المؤتمر العالمي السابع

جابورون (الاتحاد)
مثّل وفد من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الإمارات والجهود التي تبذلها في تطوير الرياضة النسائية، وذلك في الدورة السابعة للمؤتمر العالمي «أي دبليو جي» حول المرأة والرياضة.
استضاف المؤتمر الذي ينعقد كل أربع سنوات، في نسخته السابعة في جابورون ببوتسوانا، نخبة من المتخصصين في المجال الرياضي وبعض الشخصيات الأكثر نفوذاً في رياضة المرأة، اجتمعوا لمدة أربعة أيام لمناقشة الدورة الاستراتيجية للرياضة النسائية على مستوى العالم، وللتأمل في تجارب ومخرجات السنوات الأربع الماضية.
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وكانت ساراي بارمان، كبيرة مسؤولي كرة القدم النسائية بالفيفا، أحد المتحدثين في الجلسات بعنوان: «تغيير المشهد القيادي الرياضي» إلى جانب العديد من الأسماء والموضوعات.
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