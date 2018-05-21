موزة الحمادي: الزمن الجميل أفسدته التكنولوجيا

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
تتوق موزة أحمد إبراهيم الحمادي من سكان خورفكان إلى ذلك الزمن الجميل، حين كان لرمضان في نظرها نكهة وطعم خاصان، فمرحلة طفولة موزة خلال الشهر الفضيل ما زالت تذكر تفاصيلها وتعيش على وقع ذكرياتها، مؤكدة أنه كان لرمضان طعم آخر مختلف عما نشعر به اليوم، وكان أكثر تراحماً وتودداً، ويشكل فرصة لتجمع الجيران وتبادل الأطباق ومساحة لممارسة الأطفال للألعاب الشعبية في الفريج.
أطايب البيت
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ذكريات قديمة
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التكنولوجيا
وتضيف:«كان الجيران يتزاورون ويتبادلون الأطباق قبل أذان مغرب رمضان، أما البيوت، فكانت عامرة موائدها بما يتناقله سابع وعاشر جار ودون استئذان مسبق كانت الجارة أو الجار يدق الباب، ويدخل ويجلس ويبادل أطراف الحديث بعد صلاة العشاء، ونتناول ما توفر من مأكولات، ثم يغادر على الساعة العاشرة ليلاً تطفأ الأنوار على الساعة العاشرة مساء، بعد صلاة التراويح وينام الفريج وعند الساعة الثالثة صباحا يستيقظ الجميع لإعداد أطباق السحور وكان المسحراتي يدق على الأبواب، أو ينادي لإيقاظ الناس لتناول السحور الذي كان طقساً مقدساً، وكنا نتناول بعض المشروبات لإطفاء العطش، مثل الفيمتو واللبن ومن المأكولات المحببة في رمضان نتناول العرسية المضروبة والمرقوقة بينما تحتل وجبة الثريد مكانة مرموقة وقت الإفطار، وكذلك في الفوالة.
وأشارت الحمادي إلى أنها عاصرت الزمن الجميل، وكان الجيران أفضل صحبة، أما اليوم، فاختلفت الأمور حتى في البيت الواحد أخذ الهاتف النقال أفراد الأسرة، وعزل كل واحد في ركن لا كلام ولا تجاذب لأطراف الحديث.