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برعاية وحضور منصور بن زايد

حفل افتتاح بطولة زايد الرياضية الرمضانية في المسرح الجاهلي اليوم
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تاريخ النشر: الثلاثاء 22 مايو 2018

محمد سيد أحمد - علي الزعابي (أبوظبي)

برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يقام اليوم حفل الافتتاح الرسمي لبطولة زايد الرياضية الرمضانية، التي ينظمها نادي ضباط القوات في نسختها الـ22، وتتضمن 9 ألعاب في القدم والطائرة والسلة والجو جيتسو والجودو والمواي تاي والشطرنج والرماية والسباحة، حيث انطلقت المنافسات منذ الخميس الماضي.

ويحتضن المسرح الجاهلي بنادي ضباط القوات المسلحة، فعاليات الحفل الذي ينطلق في السادسة والنصف مساء، حيث أعدت اللجنة المنظمة برنامجاً يجمع ما بين الفخامة والتنوع، يتضمن فقرة رئيسة تقدمها شركة متخصصة في العروض التي تعتمد الصورة ثلاثية الأبعاد والليزر.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لكبار المسؤولين والرياضيين لحضور الافتتاح الذي سيكون في حلة جديدة وباهرة، خاصة أن النسخة الحالية من البطولة تكتسب أهمية وطابعاً خاصاً، حيث حملت البطولة هذا العام اسم «بطولة زايد الرياضية» احتفاء بعام زايد، وبالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكدت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لنادي ضباط القوات المسلحة، عضو اللجنة المنظمة لبطولة زايد الرياضية، أن حفل الافتتاح هذا العام يتناسب مع البطولة والاسم الذي تحمله، ليواكب بذلك التطور الذي يتحقق من عام إلى عام، ويتلاءم مع التنوع الكبير للحدث في هذه النسخة «بطولة زايد الرياضية»، وهو اسم غالٍ على قلوب الجميع، وجاء بالتزامن مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان 2018 عام زايد.

وقالت: الرعاية المتواصلة والدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسيرة البطولة يقودنا في كل عام إلى نجاحات غير مسبوقة، ويحفزنا على الإبداع والتميز في كل دورة، وتقديم بصمة جديدة في كل نسخة، وهي من أهم أسباب نجاح البطولة التي بفضل هذه الرعاية الكريمة انطلقت منافستها وسط إقبال كبير من المشاركين والجمهور، ومع الافتتاح الرسمي اليوم، سيزداد توهج البطولة في الألعاب التي تنظم في إطار هذا الحدث الكبير، والجميع موعود بحفل افتتاح عالمي باهر يواكب مسمى البطولة وراعيها الكريم، والمكانة التي اكتسبتها في مجتمع الإمارات ودورها الرائد في دعم الحركة الرياضية والمنتخبات الوطنية لمختلف الألعاب. ... المزيد
     
 

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