فرنسا: توجيه تهمة خيانة الأمانة لزعيمة اليمين المتطرف

باريس (أ ف ب)

وجه القضاء إلى زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية (يمين متطرف) مارين لوبن، أمس، الاتهام بخيانة الأمانة في إطار التحقيق في طبيعة العمل الذي قام به مساعدون برلمانيون من حزبها في البرلمان الأوروبي. أعلن ذلك محامي لوبن لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي رادولف بوسيلو، «بناء على تعهداتها أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية استجابت مارين لوبن اليوم لدعوة القضاة الذين اعتبروا أنها متهمة».

وأضاف أنها ستطعن في القرار «اعتباراً من الاثنين» وتعتبر القرار القضائي انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات. ولوبن، كانت انتخبت نائباً في البرلمان الأوروبي في 2004، ووجه إليها الاتهام «بصفتها نائبة أوروبية من 2009 إلى 2016، بشأن استخدام أموال للبرلمان الأوروبي» لصالح رئيسة مكتبها في الجبهة الوطنية كاترين غريزيه، وحارسها الشخصي تييري ليجييه، بحسب مصدر قضائي. كما وجهت إلى لوبن تهمة «التواطؤ في خيانة الأمانة» بين 2014 و2016، بصفتها رئيسة للحزب اليميني المتطرف، بحسب المصدر ذاته.