«أبوظبي» بطل الجولة الأولى لمونديال «الفورمولا 1»

خالد السعدي (بورتيماو)

حقق فريق أبوظبي للزوارق السريعة لقب الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا1» والتي أقيمت في مدينة بورتيماو البرتغالية مساء أول أمس، وأهدى الفريق اللقب الجديد إلى القيادة الرشيدة ولشعب الإمارات. أبدع فريق أبوظبي في الجولة الأولى وبداية الدفاع عن اللقب الذي يحمله، ونجح في إحراز المركز الأول ولقب الجولة عن طريق زورقه رقم 6 بقيادة شون تورنتي، وحل ثانياً ووصيفاً زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي، وكان تفوق الفريق قد بدأ بإحراز الزمن الأفضل في سباق السرعة والتفوق في اليوم الأول للبطولة، ومن ثم استمر التفوق في اليوم الثاني والختامي للبطولة بإحراز لقب الجولة.

وضرب فريق أبوظبي وبقوة من جولة البداية بتصدر المنافسة في الترتيب العام والفردي عن طريق زورقيه 5 و6 بحصد 20 نقطة لشون، وجاء القمزي ثانياً بـ15 نقطة مع بداية مشوار البطولة، كما تصدر الفريق أيضاً لقب السرعة عن طريق تورنتي وبـ20 نقطة أيضاً، فيما تصدر الفريق المنافسة في لقب الفرق بـ35 نقطة لتكون البداية قوية جداً لحامل اللقب في بداية البطولة والمنافسة.