تحطم طائرة أردنية بدون طيار

عمان (أ ف ب)

أعلن الجيش الأردني، في بيان أمس، تحطم طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو شمال شرق المملكة إثر خلل فني.

ونقل بيان للجيش عن مصدر عسكري قوله: «إن طائرة استطلاع أردنية تعرضت لخلل فني، ما أدى إلى سقوطها في محافظة المفرق (شمال شرق)».

وأضاف: «إن خللاً فنياً طرأ على الطائرة ما أدى إلى القيام بهبوط اضطراري في محافظة المفرق، وأثناء عملية الهبوط ارتطمت بالأرض، ما أدى إلى احتراقها من دون وقوع إصابات». ولم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل. ويستخدم الأردن طائرات بدون طيار، في إطار المراقبة المكثفة على حدوده الشمالية والشرقية، خصوصاً بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني، يقدم خدمات للاجئين في منطقة الركبان، أوقع سبعة قتلى، و13 جريحاً، في 21 يونيو 2016.