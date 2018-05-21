95% إنجاز مشروع «فلامنجو» في جميرا الدائرية

دبي (الاتحاد)
بلغت نسبة الإنجاز في مشروع «فلامنجو» في منطقة جميرا الدائرية بدبي أكثر من 95%، وأن المشروع في المراحل النهائية قبل التسليم.
وقال المهندس أنور عبدالغفور، رئيس مجلس إدارة شركة كورنرز كابيتال والمطور العقاري بالكويت ودبي، إن المشروع يمثل نقلة نوعية ضمن عقارات الشركة التي تأتي في إطار الخطة التوسعية.
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أوضح أيمن عرابي، مدير عام شركة كورنرز كابيتال للمقاولات، أن المشروع سيتم طرحة إلى مالك واحد، وبالفعل تلقينا أكثر من عرض وجارٍ اختيار أفضلهم.
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أكد أن استثمارات الشركة بهذا المشروع الأول في دبي كبيرة، لأن الهدف الانتشار في المرحلة المقبلة وتوسيع دائرة الاستثمار ما بين الكويت ودبي.