95% إنجاز مشروع «فلامنجو» في جميرا الدائرية

دبي (الاتحاد)

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع «فلامنجو» في منطقة جميرا الدائرية بدبي أكثر من 95%، وأن المشروع في المراحل النهائية قبل التسليم.

وقال المهندس أنور عبدالغفور، رئيس مجلس إدارة شركة كورنرز كابيتال والمطور العقاري بالكويت ودبي، إن المشروع يمثل نقلة نوعية ضمن عقارات الشركة التي تأتي في إطار الخطة التوسعية.

وأكد عبدالغفور، أن كل ما نراه من اهتمام داخل الدوائر الحكومية وإنهاء كافة المعاملات في وقت سريع، وبمنتهى الرقي والتقدم، الذي لا نراه في أكبر دول العالم، يؤكد أن دبي «جهة استثمارية تستحق السعي إليها من جانب المستثمرين العرب في كافة المجالات».

أوضح أيمن عرابي، مدير عام شركة كورنرز كابيتال للمقاولات، أن المشروع سيتم طرحة إلى مالك واحد، وبالفعل تلقينا أكثر من عرض وجارٍ اختيار أفضلهم.

وأفاد أن التيسيرات والاحترافية في مجال الاستثمار العقاري بدبي وراء ظهور مشروع «فلامنجو» كأول مشروعاتنا في دبي باستثمار كويتي، مؤكداً أن «فلامنجو» تمتاز بالطراز الحديث من الخارج والداخل والجودة العالية في كافة أرجاء البناية والتي حرصنا على أن تكون علامة مميزة في إطار البنايات التجارية، حتى تليق بالمستوى الباهر الذي تقوم عليه دبي، وحتى نصبح جزءاً رئيسياً وفعالاً في مجال المقاولات داخل دبي.

أكد أن استثمارات الشركة بهذا المشروع الأول في دبي كبيرة، لأن الهدف الانتشار في المرحلة المقبلة وتوسيع دائرة الاستثمار ما بين الكويت ودبي.