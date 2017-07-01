«الشرعية» تقترب من تحرير صرواح بالكامل

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

حققت قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي تقدماً ميدانياً بارزاً في محيط بلدة صرواح في محافظة مأرب، فيما شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها في عدد من المدن الرئيسية في وادي حضرموت بهدف تعقب العناصر الإرهابية.

وقال الجيش اليمني أمس، إن قواته المدعومة من التحالف العربي تقترب من انتزاع السيطرة على جبل النصيب الأحمر الاستراتيجي الذي يبعد كيلومتر واحد عن بلدة صرواح آخر معقل للانقلابيين في محافظة مأرب.

وذكر مسؤول أمني لـ «الاتحاد» أن معارك ضارية دارت بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية في جبهة صرواح حيث تواصل الشرعية تقدمها المستمر بعد تحريرها في الأيام الماضية منطقة المخدرة وجبل مرثد الاستراتيجي في شمال البلدة.

وأضاف المسؤول «المعارك محتدمة في صرواح منذ 10 أيام، وخلفت أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى من الجانبين».