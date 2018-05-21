حمد العوضي: نقلة نوعية للاقتصاد الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن إعلان مجلس الوزراء عن فتح تملك الأجانب في المشاريع والشركات المحلية بنسبة 100%، يعد نقلة نوعية للاقتصاد الوطني منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك أسوة بأغلب دول العالم في اتباعها لقوانين تملك الأجانب، مؤكداً أن القرار جاء في التوقيت المناسب حيث يعد تغييرا جذريا كبيرا في الأنشطة الاقتصادية ويعزز من مكانة الدولة عالمياً ودولياً كعاصمة للنشاط الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح العوضي أن القرار سوف يعزز من دورة الإمارات كنموذج يحتذى به في الأنشطة الاستثمارية ونموذج اقتصادي متميز في منطقة الشرق الأوسط، متوقعاً أن يساهم هذا القرار في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وان يعمل القرار على جذب الخبرات والشركات العالمية والصناعات النوعية حتى تستفيد من هذه الكيانات العالمية من النموذج الإماراتي.

وأشار العوضي ألى ضرورة دعم المحتوى المحلي للصناعات العالمية التي يتم استقطابها بالإضافة إلى ضرورة العمل على الاستفادة من المستثمرين الأجانب، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير فرص عمل جديدة للشباب المواطن ، مؤكداً على أهمية دعم القوى العاملة المرشح استقطابها وان هذه القرارات تغير فلسفة الأداء في الدوائر الحكومية للقضاء علي البيروقراطية والعمل علي ان تكون تلك الدوائر بيئة جاذبة للعمل المبني على الابتكار والإبداع.

وقال العوضي «تعكس قرارات مجلس الوزراء مدى شفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يمثل حافزا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة»، مطالباً بسرعة العمل على الاستفادة من هذه القرارات عبر وضع هذه المميزات والحوافز ضمن برنامج استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.