أمين الدوبلي (أبوظبي)

دخل منتخبنا للجو جيتسو مرحلة الإعداد الثانية والأخيرة عقب عطلة عيد الفطر المبارك، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا الشاطئية التي تنطلق السبت المقبل في مدينة بتايا التايلاندية، وكذلك المشاركة في بطولة الألعاب العالمية بنبوزلندا المقرر لها 28 و29 و30 يوليو الجاري أيضاً، وأعلن أمس، عن تشكيل بعثة منتخب الشاطئية الآسيوية برئاسة يوسف البيرق، وتضم 11 لاعباً، هم: زايد الكعبي، ومبارك عمرو، وسعيد سالم، وسعيد الحاج، وزايد المنصوري، وخليفة السويدي، وعبيد النعيمي، وعبد الله محمد مسلم، وخلفان بالهول، وسعود الحمادي، وإبراهيم الحوسني.

وتضم البعثة أيضاً المدربان روبيرتو ليما، وجوزيه جونيور، والحكمان أليكس باز، وأورلي دي اوليفييرا، والطبيبة نصرت كاركا، وتغادر البعثة الخميس المقبل، على أن يخضع اللاعبين لإجراءات الوزن الرسمية في اليوم التالي، وتبدأ البطولة في الذي يليه.

واوضح يوسف البيرق، رئيس البعثة، أن البطولة تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب، حيث إنها من سلسلة الجولات المؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الشاطئية التي ستقام في سان دييجو بالولايات المتحدة الأميركية 2019، مؤكدا ان المنتخب استعد لها بشكل جيد، حيث بدأ التجمع في رمضان، وبعضهم شارك في عدد من البطولات الرمضانية المحلية التي تم تنظيمها في العين وأبوظبي والفجيرة.

وتابع أن قائمة المنتخب تضم خليطاً من عناصر الخبرة، مثل إبراهيم الحوسني وزايد الكعبي، وخلفان بالهول، وسعود الحمادي، وعناصر الشباب الواعدين الذين نعدهم للمستقبلهم، وأثبتوا كفاءة كبيرة في كل التحديات الماضية بمراحلهم السنية المختلفة.