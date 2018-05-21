قلعة الحصن السورية.. قمة الهندسة العسكرية

القاهرة (الاتحاد)
قلعة الحصن، من أجمل المعالم الأثرية التاريخية والمعمارية بسوريا، تقع في منطقة تلكلخ فوق هضبة منحدرة من جهاتها الثلاث في موقع استراتيجي على ملتقى الطرق التجارية والعسكرية للقوافل بين حمص وطرابلس وطرطوس، على تلة يصل ارتفاعها إلى 650 متراً في وادي النضارة، تم بناؤها على عدة مراحل على يد ناصر بن صالح المرداسي العام 1031م، سكنها الأكراد في القرن الحادي عشر، وعُرفت باسمهم، وأطلق عليها حصن السفح أو الصفح ولهذا اشتقت التسمية الصليبية للقلعة، وأطلق عليها فرسان المشفى في القرن التاسع عشر اسم «ديس شيفليرس».
موقع استراتيجي
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الفرسان
تتميز القلعة بجدرانها العالية وهندستها العسكرية وقوة حصونها، وتعتبر من أضخم القلاع والحصون المحفوظة ضمن فترة القرون الوسطى بفضل السماكة غير العادية لجدرانها ولمهارة بنائيها، وبها قناة مائية شُقت في الصخر وتعزلها باتجاه الجنوب، مساحتها تتسع لثلاثة آلاف جندي مع العدّة والعتاد وخيولهم، الواجهة الجنوبية الدفاعية للقلعة مؤلفة من سور واقٍ تحميه حصون بارزة نصف دائرية، وشرفة عززت ببرج السلطان قلاوون، ويحوي البرج الدائري في الزاوية الجنوبية غرفة حسنة التجهيز تعرف باسم مأوى «السيد» ويحرس البوابة الصغيرة في الواجهة الشمالية حصنان بارزان ملاصقان لهما، ويحرس الواجهة الشرقية ثلاثة حصون مستطيلة الشكل يحوي أحدها المدخل الرئيس وعُدلت الواجهة أثناء الحكم العربي، كما تتكون القلعة من حصنين داخلي وخارجي بينهما خندق، وحلقتين من التحصينات موصولتين بمدخل منحدر.يوجد بالقلعة عدة قاعات أهمها «الفرسان» ذات الفن القوطي، والكنيسة التي تم تحويلها في العهود الإسلامية إلى مسجد، وتحتوي على مخازن وفرن دائري ومهاجع نوم الجنود ومسرح دائري وبها عدة أبراج «الفرسان والقلعة وبنت الملك» تستخدم إلى الآن كاستراحة ومطعم للسياح وقاعة الحرس المملوكي، وأعدتها منظمة اليونسكو قلعة تاريخية مهمة.