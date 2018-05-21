ناسداك دبي تطلق عقوداً مستقبلية على أسهم شركات سعودية



تاريخ النشر: الثلاثاء 22 مايو 2018 دبي (الاتحاد) تتأهب ناسداك دبي، البورصة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، لإطلاق عقود مستقبلية على أسهم شركات رائدة مدرجة في المملكة العربية السعودية. وستمنح العقود المستقبلية المستثمرين أدوات تحوط جديدة لاتخاذ مراكز شرائية وبيعية بالنسبة لأسهم الشركات، وذلك في وقت يزيد فيه اهتمام المستثمرين الدوليين بسوق الأسهم السعودية على نحو متسارع. كما أن الشركات السعودية التي ستُطرح عليها العقود المستقبلية تمثل نخبةً من أكبر الشركات الناشطة في منطقة الشرق الأوسط في قطاعات تشمل البتروكيماويات والعقارات والخدمات المصرفية والنقل.