«موديز» تمنح الإمارات تصنيف «AA2» ونظرة مستقبلية مستقرة

يوسف البستنجي (أبوظبي)
منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند مستوى «AA2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بالجدارة المالية لأبوظبي واحتياطيات النفط والغاز الكبيرة.
وقالت الوكالة في تقرير صدر أمس، إن البنية التحتية الجيدة، ومستوى الدخل المرتفع للفرد، والاحتياطات النفطية، تدعم الجدارة الائتمانية.
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وأكد التقرير أن تشهد الإمارات تعافي نمو القطاعات غير النفطية تدريجيا خلال السنوات الأربع المقبلة، بالفترة من 2018 حتى 2021، بدعم الإنفاق الحكومي بعد ثلاث سنوات من التخفيضات. وحول عجز الموازنة، توقعت موديز، أن تحقق الحكومة الاتحادية تراجعا بالعجز كنسبة للناتج المحلي من 2.3% في 2017، إلى 0.8% في 2018.
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وأضاف: في ظل الظروف الحالية نتوقع تعافياً متسارعا، خاصة أن حصيلة الإيرادات الضريبة تسهم في تعزيز الموازنة العامة، كما أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة منفتحة وذكية، وتسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتأثيرها يتوقع أن يبدأ في الظهور، اعتباراً من النصف الثاني من العام المقبل.
وأوضح أن هذه القرارات من شأنها أن تعزز الفائض في ميزان المدفوعات، وتعزيز جهود توطين رأس المال والكفاءات، وهي عوامل تتكامل مع البيئة التشريعية، والبنية التحتية المتطورة والقوية، والتي تعتبر من الأفضل في العالم، ولذا فهي سياسات وتوجيهات جميعها تأتي مكملة لبعضها بعضاً لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.